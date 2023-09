Le competenze più richieste dalle aziende nel 2023 | se le hai vieni assunto subito

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Settembre è il momento giusto per ripartire con la ricerca del lavoro e conoscere lepiùpuò essere molto utile. Con la fine dell’estate, la maggior parte delle persone torna al proprio posto di lavoro e riprende in mano la propria routine. Chi invece un lavoro lo sta cercando, oltre che continuare la sua ricerca, potrebbe sfruttare il mese di settembre per aggiornare il curriculum con lepiùin questo momento. Trovare lavoro è più facile se si conoscono lepiù ricercate– grantennistoscana.itDando uno sguardo agli annunci condivisi sui portali di ricerca di lavoro come LinkedIn o Indeed, si può avere una panoramica abbastanza chiara di quello che cercano ...