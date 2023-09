Le buone intenzioni | gli errori e l' inferno

le, ma non tutto torna correttamente. Complesso, problematico, per dibattiti. La nota critica di Massimo Giraldi, presidente Cnvf " Giuria Signis "Tre autori che lasciano il segno ...Lenon sono in discussione. E la competenza neppure. Ma qualche dubbio viene a leggere cosa ha escogitato la ministra del Lavoro Calderone per evitare l'esplosione della "bomba sociale" ...Ho scritto imbarazzante, perché al di là delle considerazioni razionali " si capisce che è questa serie live action è stata fatta con, conoscenza dell'opera, consapevolezza dei ...

La solitudine delle buone intenzioni Il Manifesto

Gli spifferi che trasmettono gli umori del Palazzo raccontano di una tentazione che si sta facendo largo nei piani alti del governo: quella di anticipare la riforma che dovrebbe introdurre il premiera ...L'estate è ormai quasi alle porte e tutte le energie e le buone intenzioni sono ormai concentrate sul prossimo mese di settembre.