Le avversarie di Roma | Atalanta e Fiorentina | in Euro e Conference League

(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - Dopo la Champions, a Montecarlo hanno preso forma anche anche gli accoppiamenti delle altre due competizionipee, l'pae la, in ...

... unica insidia per laMourinho tenterà nuovamente l'assalto alla competizione persa ai rigori contro il Siviglia a Budapest il 31 maggio scorso. Giallorossi nel gruppo G con trealla ...Dopo i sorteggi di Champions di ieri, oggi è toccato a quelli di Europa League. A Montecarloe Atalanta, entrambe in prima fascia, hanno scoperto le rispettivenella fase a gironi: i giallorossi hanno pescato lo Slavia Praga, lo Sheriff e il Servette. Ecco le reazioni social e ...Lapesca Slavia Praga, Sheriff e Servette, l'Atalanta è nel gruppo con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow. Fiorentina con Ferencvaros, Genk e Cukaricki

Roma, le possibili avversarie per il girone di Europa League Corriere dello Sport

Ciascuna delle sette squadre italiane, che prenderanno parte alle varie competizioni, ha conosciuto le proprie avversarie. In Champions è andata ... In Europa League Atalanta e Roma hanno ...Slavia Praga, unica insidia per la Roma Mourinho tenterà nuovamente l'assalto alla competizione persa ai rigori contro il Siviglia a Budapest il 31 maggio scorso. Giallorossi nel gruppo G con tre ...