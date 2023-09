FORMELLO - Con il Napoli non si può sbagliare, lalo sa. Ma c'è un dubbio per Sarri:. Il centrocampista, nella giornata di ieri, ha interrotto una seduta per un problema muscolare. Un problema per Sarri, che conta parecchio sull'ex ...Sarri è invece furibondo per le due assurde sconfitte della, che lo relegano all'ultimo posto in classifica. In campo probabile l'innesto diin mediana. Davanti il tandem Immobile - ...... dieci vittorie partenopee, solo tre laziali, tra cui quella nell'ultimo confronto, decisa dal gol di. Se la compagine guidata dall'ex Roma Rudi Garcia battesse la, sarebbe un dato ...

Lazio, Vecino in dubbio per Napoli: le idee di Sarri Corriere dello Sport

FORMELLO - Con il Napoli non si può sbagliare, la Lazio lo sa. Ma c’è un dubbio per Sarri: Vecino. Il centrocampista, nella giornata di ieri, ha interrotto una seduta per un problema muscolare. Un pro ...Sabato alle 20,45 il Napoli sfida la Lazio, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming ...