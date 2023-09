Lazio | sfumata la trattativa per Greenwood

Ora che Colombo è andato al Monza, adesso che la trattativa per Taremi è definitivamente, ... Chi lavora alacremente in queste ore è anche la. Lotito starebbe infatti per chiudere con ...Per l'intervento è stata chiesta alla Regionela verifica di assoggettabilità al procedimento ... spazi aperti ai cittadini e addirittura un parco sul fiume sembra, ma nessuno lì vuole ...invece la pista, si sta aprendo sempre più quella che porta al Genoa . E pure l'intesa per la buonuscita con la Juve è praticamente cosa fatta. Ma in questa telenovela, ogni giorno ...

Lazio, sfuma Bonucci: va all'Union Berlino. Visite mediche per il portiere Mandas ilmessaggero.it

La Lazio ha provato fino all'ultimo minuto a prelevare Greenwood dal Manchester United, ma un accordo con il giocatore non è stato trovato e la trattativa è sfumata.AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Mason Greenwood non vestirà la maglia della Lazio. A meno di clamorosi colpi di scena, il giocatore inglese continuerà altrove la sua ...