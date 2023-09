Lazio | Provedel | 'Contento di avere Sepe e Mandas come compagni'

Di seguito i possibili 30 convocati di Spalletti: PORTIERI: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham),) o Falcone (Lecce). DIFENSORI: Scalvini (Atalanta), Buongiorno (...(4 - 3 - 3) :; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Allenatore: Rudi Garcia Squalificati : nessuno Indisponibili : Demme, Gaetano SOCIETÀ SPORTIVA(4 - 3 - 3) :; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; ...

Napoli-Lazio, Provedel: “Servirà la gara perfetta. La Champions e i nuovi…” Cittaceleste.it

“La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con OFI Crete F.C. e il calciatore Christos Mandas per la cessione definitiva del contratto sportivo”. Così la Lazio ha presentato il neo acquisto ...Nazionale, Spalletti può convocare per la prima volta quel giocatore della Lazio: prima chiamata in Azzurro per il difensore Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti, ct della nazionale azzurra, dir ...