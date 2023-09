Lazio | Greenwood non si fa | stop alla trattativa

ROMA - Masonnon sarà un calciatore della. L'operazione aperta solo la scorsa notte si è già chiusa con esito negativo. La punta del Manchester United cercherà così di rilanciare la sua carriera ...Punti chiave 14:54 Fiorentina, è fatta per Maxime Lopez 14:53 Milan, preso Rafa Mir dal Siviglia 12:42 Manchester United, arrivata l'offerta per Amrabat 11:06, sondaggio per10:33 Milan, Daka supera Willian José 09:19 Sfuma Taremi, Milan su Willian José 09:18 Inter, fatta per Klaasseninteressata a, l'ultimo colpo dell'Inter è il centrocampista Klaassen. Lozano atterrato a Eindhoven La Spezia 22/05/2022 - campionato di calcio serie A / Spezia - Napoli / foto Image ...

Lazio, tentativo per Greenwood: è l'ultima idea di mercato Corriere dello Sport

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, proposto Greenwood: contatti in corso. Inter, preso Klaassen A distanza di giorni emergono i video e gli audio che aiutano a ricostruire non solo l’episodio ...ROMA - Mason Greenwood non sarà un calciatore della Lazio. L’operazione aperta solo la scorsa notte si è già chiusa con esito negativo. La punta del Manchester United cercherà così di rilanciare la su ...