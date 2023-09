Lazio | due giocatori in dubbio per Napoli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Valutazioni in corso in casasulle condizioni di Pedro e Vecino, entrambi inper la trasferta di. L'ala destra da due...

Commenta per primo Marcos Antonio è volato al Paok Salonicco, in prestito dalla. Il centrocampista brasiliano ha salutato sui social i tifosi biancocelesti con un post su ...la Nord dopo i...Lo scorso anno ha costretto pervolte al pareggio la. Il Rakow è stata la sorpresa dello scorso anno, ha vinto lo scudetto polacco ed è stata eliminata nei preliminari di Champions dal ...Dopo le primesconfitte in campionato, latorna in campo per la terza giornata di campionato. La squadra di Sarri sarà impegnata nella difficle trasferta al Maradona contro il Napoli . Per presentare la ...

Regione Lazio, due eletti nel M5S passano a Forza Italia: le reazioni Canale Dieci

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida di domani ma ha parlato anche di mercato. Garcia: "Mercato chiuso ...Dopo aver battuto Frosinone e Sassuolo, Rudi Garcia attende l’ex Sarri al Maradona per una sfida ad alto contenuto emotivo.