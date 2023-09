Lavoro | Renzi | ' Pd masochista sul Jobs Act | imbarazzo per chi non alza la voce tra i dem'

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set (Adnkronos) - "IlAct ha creato oltre un milione di posti di, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul. Chi lo mette in discussione? Chi vuole vivere di sussidi come i 5 Stelle. Il PD ha votato ilAct e ora fa un referendum contro ilAct. Provoper chi nel PD non ha il coraggio dire lacontro questa scelta. Il Partito Democratico che smette di essere riformista per diventare la sesta stella del grillismo fa venire un tuffo al cuore". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

