Lavoro | arrivano milioni di assunzioni | ecco i profili più ricercati a le regioni dove si assume di più

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Buone notizie per chi sta cercando un: conoscendo quali sono ipiùsi apriranno molte porte. La questionein Italia è da sempre complicata, soprattutto per i giovani e gli “over” che hanno difficoltà a reinserirsi dopo un licenziamento. La pandemia non ha certo aiutato il comparto e anzi, la crisi non è ancora superata del tutto. Dalle ultime analisi, però,buone nuove: entro la fine dell’anno ci saranno moltissime. Esistono alcune professioni molto ricercate e le offerte diaumentano – Grantennistoscana.itL’economia italiana langue, ma secondo gli esperti i consumi sono tornati come quelli precedenti alla pandemia. E se i consumi ci sono, aumenta anche ilper tutti. Desta molta ...