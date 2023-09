L' auto si schianta contro una parete di roccia | morta una donna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo. Unadi 48 anni, Eleonora Zaffaina, residente a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, èin un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, all'altezza del ponte di Fener. a Segusino. Intorno...

... DECEDUTA UNA DONNA La notte scorsa, alle 23:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Europa a Segusino (TV) alla fine del ponte di Fener per un'finita contro la parete di ...Perde il controllo dell'e sicontro il guardrail. A bordo con lui anche la moglie e i due figli di 5 e 10 anni. I fatti sono accaduti lungo l'autostrada A21, all'altezza di Piacenza. Ancora non è chiaro perché ...A perdere la vita una donna di 54 anni che viaggiava insieme al marito su un'che si è ...] Navigazione articoli Genova, perde il controllo dello scooter per un malore e si: morto uomo di ...

Fuori strada con l'auto, si schianta sul cordolo VeneziaToday

Il terribile incidente avvenuto giovedì 31 agosto in provincia di Treviso: la vittima è Eleonora Zaffaina, una donna di 48 anni ...Un’automobile è piombata sulla pista ciclabile che si trova in via Panorama a Salò (Brescia) e ha investito un uomo di 66 anni ...