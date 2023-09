L' attrice da forma con sensibilità | e molta ironia | a una donna nata due volte E forse la seconda è quella giusta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Povere creature! (in concorso a Venezia 80 e al cinema dal 25 gennaio) comincia come Anna dei miracoli, diventa Frankenstein e prosegue come una storia di realizzazione femminile (altresì l’intraducibile “empowerment”). Come per i minuti di applausi che accompagnano le cronache di ogni anteprima col pubblico, per Emma Stone si parla già di nomination all’Oscar. Troppo? No. Perché la costruzione di Bella Baxter, personaggio tratto dal romanzo di Alasdair Gray e tradotto per il cinema dal regista greco Yorgos Lanthimos, è – usando un’espressione usurata – un tour de force di piacevole irriverenza. ...