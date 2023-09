L' attore più cercato di Oppenheimer? Benny Safdie | un regista che ama stare anche davanti alla macchina da presa

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 settembre 2023) ?Certi interpreti riescono a rubare la scena al protagonista. Nascono sulla carta come spalle - o antagonisti - ma poi rubano tutta l'aria sul set. L'ultimo è, in. Come ci riesce con il cast di stelle riunito in quel film? Decide di spalmarsi di crema solare per proteggersi dall'esposizionebomba atomica, il che la dice lunga sul tono del personaggio, il fisico ungherese Edward Teller, che nella realtà era ossessionato con la bomba termonucleare e che pare aver fatto di tutto per screditare il collega, senza molto successo., infatti, che lo interpreta ha attirato talmente tanto l'attenzione da incuriosire tutti sulla sua carriera, che in effetti è costellata di folli film che scrive e dirige con con Josh, il fratello maggiore. In pratica ha ...