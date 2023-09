La7.it - Arriva online il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, o Siisl, laper includere nel lavoro chi si affaccia sul mercato e quanti hanno perso il reddito di ......per richiedere l'abbonamento dovrà essere compilata e inoltrata online sull' apposita... A Messina si viaggia con MoveMe L'iniziativa,a luglio, ha avuto un grande successo: "Siamo ...Laè statain un momento in cui molte startup faticano a trovare investimenti per finanziare i loro progetti. Anche gli investitori hanno dei vantaggi, perché possono esplorare ...

Lanciata la piattaforma per includere nel lavoro chi ha perso il reddito di cittadinanza TGLA7

Arriva online il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, o Siisl, la piattaforma per includere nel lavoro chi si affaccia sul mercato e quanti hanno perso il reddito di cittadinanza ...L'obiettivo è fare concorrenza a Meta dopo il lancio di Threads. E provare a creare la famosa app tuttofare ...