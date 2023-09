L' amatissima bassista della band romana sarà presente nel nuovo album di Simon Le Bon e soci | in uscita il 27 ottobre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Solo poche ore fa è uscito ilsingolo dei Måneskin, dal titolo Honey (Are u coming?). Ma questa non è l’unica bella notizia di questi giorni per i fan. Infatti, è appena stato comunicato che neldei Duran Duran cianche Victoria De Angelis,del gruppo capitanato da Damiano David. I Maneskin infiammano il Coachella Festival con il loro rock. E Damiano ...

... pezzo presentato durante la celeberrima eDiscoring. La band firmò anche con l'... Per la Ira records anche un album, Rane'n'roll, prodotto daldei Litfiba Gianni Maroccolo. Poi la ...Castana, con capelli corti, a caschetto, e occhi scuri, la ragazza è molto diversa dalla... Nella vita di Victoria c'è anche Elin Uhrbrand, l'nonna che raggiunge ogni volta che può. ...... pezzo presentato durante la celeberrima eDiscoring. La band firmò anche con l'... Per la Ira records anche un album, Rane'n'roll, prodotto daldei Litfiba Gianni Maroccolo. Poi la ...

Migliora il cantante Joe Perrino in ospedale per un grave incidente ... La Nuova Sardegna

Cagliari C'è speranza e ci sono piccoli segnali di ripresa per il cantante cagliaritano Nicola Macció, per tutti Joe Perrino, 58 anni, ex frontman di band conosciute a livello nazionale come Joe Perri ...