L' amarezza di Barbara D’Urso | “Al via la nuova stagione di Pomeriggio 5 | mi spiace non aver potuto salutare il mio pubblico”

(Di venerdì 1 settembre 2023) La sedicesima edizione di5 , famoso talk di Canale 5 , vedrà per la prima volta Myrta Merlino alla conduzione, al posto di, storica conduttrice del programma. La D'Urso, che ha commentato la notizia attrso vari post su Instagram, ha ribadito il suo forte legame con lo show, avendo creato e curato con passione5 per 15 anni . Ha ricordato come il programma...

D'Urso si sfoga ancora per l'esclusione da Pomeriggio 5D'Urso questa mattina ha pubblicato un lungo post sui social personali, in cui emerge tutta la propria. Non si ...D'Urso: lo sfogo sui social dopo l'addio a Pomeriggio 5 Uno lungo post in cui non nasconde l'e alcune scelte incomprensibili che le sono state imposte. La conduttrice ha poi ......le piace neanche ciò che sta facendo la presidente del ConsiglioDi Rollo "Non dico questo. Io non giudico chi dovesse fare scelte differenti : è possibile che si maturi una certa...

L'amarezza di Barbara D’Urso: “Al via la nuova stagione di Pomeriggio 5, mi spiace non aver potut Gazzetta del Sud

Barbara D’Urso sui social torna a parlare di Pomeriggio ... che ho assunto con voi“, aggiunge la D’Urso con amarezza. “Abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget, che fin dall’inizio di ...A pochi giorni dall'inizio della sedicesima edizione di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso torna a parlare del programma ...