Poi c'è un arresto, quello di Smail Snabè, finito in carcere in. . . 1 settembre 2023Le due morti stanno scavando un solco ancora maggiore tra le diplomazie di Marocco e, in contrasto per la disputa sui confini chiusi dal 1994: le relazioni diplomatiche sono al palo dal 2021.'Sapevamo di essere inperché un gommone algerino nero è venuto verso di noi' e quelli a bordo 'ci hanno sparato', ha raccontato. L'episodio ha generato rabbia in Marocco dopo che un ...

L'Algeria uccide 2 turisti marocchini su moto d'acqua Agenzia ANSA

La Guardia costiera di Algeri ha sparato contro quattro vacanzieri marocchini che avevano leggermente sconfinato in acque territoriali algerine causando la morte di due di loro e arrestandone un terzo ...I contorni dell'episodio sono ancora da chiarire con precisione. La guardia costiera algerina ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due turisti in vacanza in Marocco… Leggi ...