Per l'occasione, l' Apt proporrà unaTrentino Experience dedicata: una suggestiva uscita in barca a vela per assistere allo spettacolo pirotecnico direttamente dal. Il costo è di 60 euro a ...L'indagine sul sito ha anche rivelato una novità: le palafitte sull'anticoLucone non avevano solo una funzione domestica, ma anche artigianale. La scoperta di alcuni crogiuoli e di un focolare ...... finalizzate a far emergere punti di forza e di debolezza, ma anche fabbisogni e necessità del nostro territorio che, ricordo, va daldiall'Est Veronese, passando dal Monte Baldo e dai ...

lago di Garda: 12 ristoranti da non perdere Vanity Fair Italia

Le frane bloccano le strade in tutto il Veneto, compreso il Lago di Garda A Fucin, in Val di Sole, a nord-ovest di Trento, due campi sono stati evacuati. Dopo la frana è diventata impraticabile anche ...Vincenzo Ferri ci riprova. Dopo un mondiale non esaltante in cui ha contratto il Covid 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il 39enne apneista napoletano proverà domani ...