L'agente di Buongiorno | 'Il Torino è nel suo cuore Io gli consiglio la Premier | a giugno vedremo'

...si è slegata nella serata di mercoledì 30 agosto dall'eventuale trasferimento diall'... venerdì 1 settembre, perché il giocatore ha preferito aspettare l'arrivo del proprioin Italia. ...Dopo aver incassato il no di Alessandroper la difesa nel maxi affare con il Torino, la ... Il centravanti colombiano, in attesa dell'arrivo dell'Fernando Villarreal, ha posticipato ...L'di #Zapata, Fernando Villarreal, è in viaggio verso Milano. Stasera prima riunione con l'... 15:17 31 Agosto Atalanta, per la difesa c'è Hien del VeronaCondestinato a restare al ...

L'agente di Buongiorno: "Si sente simbolo del Toro. Gli consiglierei la Premier, a giugno ragioneremo" Toro.it

Giuseppe Riso, procuratore di Alessandro Buongiorno, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato di Alessandro Buongiorno e di Pietro Pellegri, due suoi assistiti. Queste le sue dichiarazioni ...Il difensore ha deciso: niente Atalanta, troppo forte il richiamo della maglia granata. La decisione nella notte di ieri dopo giorni di travaglio: Ale non se la sente di lasciare adesso il club in cui ...