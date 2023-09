La stagione delle sneakers è arrivata Le novità di Footlocker

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Foot Locker lancia la nuova collezione Back to School Lasneaker è finalmente aperta! Foot Locker, il leader mondiale nella vendita al dettaglio di calzature, abbigliamento e accessori sportivi, lancia la nuova collezione Back to School, pensata per iniziare il nuovo anno scolastico con lo stile e il comfortpiù cool sul mercato. La collezione offre una vasta scelta di modelli, tra cui le iconiche Nike TN, le classiche adidas Gazelle, le intramontabili Converse Cruise e le comode UGG Tasman. Sia per i ragazzi che per le ragazze, c’è sicuramente il modello perfetto per ogni stile e personalità. Le sneaker di Foot Locker sono la scelta migliore per affrontare i lunghi giorni di scuola con piedi felici e alla moda e per vivere al meglio tutte le nuove avventure presenti tra i banchi di ...