La sinistra vuole governare con i referendum | riparte la guerra con 14 quesiti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Opposizioni scatenate sui. Ieri è partita, sul sito www.24.online, la raccolta firma on line per 14proposti dal Comitato Referendario 2024 che puntano a smontare molti dei provvedimenti approvati dal governo su immigrazione, cannabis e regole elettorali per i partiti. «Come Comitato promotore - spiega una nota - proponiamo l'uso di una piattaforma digitale per la raccolta firme che richiede un contributo di 1,65 euro ai firmatari per apporre ai documenti firme qualificate attraverso autenticazione Spid e marche temporali, per poter firmare digitalmente a norma di legge». Tresaranno sull'immigrazione, e nello specifico sull'introduzione dello Ius soli per i figli di cittadini stranieri nati in Italia, per facilitare l'assunzione di cittadini stranieri in Italia, semplificando ...