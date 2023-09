La Russia attiva i missili Sarmat | armati con testate nucleari | possono colpire in tutto il mondo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un missile in grado diin ogni angolo del globo, trasportando fino a 15. Laha annunciato di aver messo in modalità "combattimento" ibalistici. A dare la notizia è stato Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale Roscomos: "Sono operativi i...

Un missile in grado di colpire in ogni angolo del globo, trasportando fino a 15 testate nucleari. La Russia ha annunciato di aver messo in modalità "combattimento" i missili balistici Sarmat. A dare ...Il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver abbattuto un drone sul territorio di Lyuberetsky, poco a sud di Mosca, sventando «un attacco terroristico del regime di Kiev».