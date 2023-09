La sanità è un ganglio vitale per una società, abbassarne quantità e qualitàinterventi ... I guai della politica delle porte aperte Quanto sta accadendo in Francia con laviolenta di ...... prima ancora, per laper la riforma pensionistica voluta da Emmanuel Macron . Ma le strade ... David Belliard, il vicesindaco dei Verdi e responsabile dei trasporti espazi pubblici, ha ...L'offerta èa lavoratori o lavoratrici. La stanza fa parte di in un appartamento condiviso ... La maggioranzaitaliani, tuttavia, è ormai stanca di certi atteggiamenti, come dimostrano i ...

La rivolta degli asciugamani: la Grecia in difesa delle spiagge a libero accesso Vanity Fair Italia

Il vice-ministro delle Infrastrutture ha segnalato un commento pubblicato da un utente che su Facebook ha rivolto minacce di morte a lui, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai rispettivi fam ...Dopo il clamore dell’ultimo post Instagram, la Cozzani ha difeso a spada tratta la figlia. Mentre la sorella ne ha approfittato per dare un "suggerimento".