“La rivediamo sul trono” UeD | la notizia è uscita E il pubblico di Maria De Filippi fa già i salti di gioia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Uomini e Donne, settembre è iniziato e la prima puntata di questa nuova stagione è sempre più vicina.De, gli opinionisti e soprattutto i protagonisti diclassico e over dovrebbero tornare a far compagnia aldi Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Le registrazioni sono iniziate lo scorso 24 agosto e le anticipazioni, come sempre, non mancano. Una delle ultime arriva dalla blogger Gemma Palagi che tra le Storie di Instagram ha fatto un riassunto di quanto vedremo fra meno di due settimane. Sappiamo già che hanno già fatto il loro ingresso in studio i nuovi tronisti, Brando, Christian e la ex Temptation Island Manuela Carriera, ma anche la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza per raccontare come sta procedendo la loro storia d’amore. Due grandi assenti, almeno per ...