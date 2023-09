La ricerca dell’errore umano a Brandizzo è il più classico dei depistaggi | l’assassino è il sistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Cercheranno l’errore. Anzi, già lo stanno cercando. Spasmodicamente. In fondo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini l’ha già dichiarato: “pare che sia stato un errore, poi non sta a me giudicare da parte di chi”. Quasi come se la strage di(TO), i cinque operai manutentori morti ammazzati da un treno che correva lungo i binari a 160km/h, fosse un “giallo” che si può concludere solo quando salterà fuori il nome del. Quello contro cui puntare il dito. E interrogarsi poi sulle cause: dormiva? Aveva bevuto? Semplice distrazione? Laè, invece, il piùdei. Serve a sviare l’attenzione affinché il vero colpevole non emerga mai. E il colpevole non ha le ...