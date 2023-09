La ragazza stuprata a Palermo | subì un altro tentativo di stupro a Giugno | da due uomini | salva grazie allo spray al peperoncino

...a Palermo da parte di sette giovani ragazzi nei confronti di un altrettanto giovanesi sono ...reagisce ad un reato che non è solo contro la persona sia ad impedire che una donna venga...Il racconto dellaè proseguito così: "R. mi ha detto: ' Stasera devi avere un rapporto con ... dove il 7 luglio la diciannovenne sarebbe statada un gruppo di sette ragazzi che hanno ...Un mese prima di essereda 7 ragazzi, tutti finiti in carcere dopo la denuncia della vittima, la 19enne abusata a ... Sul racconto dellaindaga la Procura di Palermo. Ai carabinieri la ...

Stupro di Palermo, la ragazza vittima un mese prima di un'altra aggressione TGLA7

Torna a sfogarsi la 19enne vittima dello stupro di gruppo a Palermo dello scorso 7 luglio e lo fa ancora una volta dal proprio profilo Instagram. In un post, la ragazza risponde a chi la accusa di ave ...Finora non ha funzionato nulla degli apparati che abbiamo messo in atto per proteggere le vittime ed educare gli aguzzini ...