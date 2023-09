La Promessa | cambio programmazione | raddoppio episodi giornalieri dal 4 settembre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ottime notizie per gli appassionati de Lache dal 42023 raddoppia gli. Su Canale 5 in onda dunque doppia puntata, in seguito allo stop di My home my destiny che, comunque, si potrà vedere su Mediaset Infinity.Croce e delizia per L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Mediaset stravolge programmazione settembre: cosa accadrà a La Promessa e ad Amici Fashionsoaptv

