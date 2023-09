(Di venerdì 1 settembre 2023) Giorgia Meloni fa la cosa giusta e mette la faccia, dopo undici mesi a palazzo Chigi, sul buco nero delle. Lo fa però dopo che in questi mesi, probabilmente mal consigliata, non ha ...

Alla fine c'è stata un'assunzione di responsabilità e una"impegnativa". A"lo Stato ha fallito", ma "in tempi brevi ci sarà una bonifica radicale" ha detto la premier provando a ...Un'assunzione di responsabilità e una"impegnativa". PUBBLICITÀ A"lo Stato ha fallito", ma "in tempi brevi ci sarà una bonifica radicale", dice Giorgia Meloni, provando a tracciare il futuro del Parco Verde, il quartiere ...Infine la:"Quando il Centro sportivo sarà riaperto coinvolgeremo le Fiamme oro per gestirlo". La giornata del premier al Parco Verde di, un'area sportiva degradata teatro dello ...

La promessa: “Caivano, modello per le periferie”. I fatti: intanto il governo ha tagliato i fondi del Pnrr Tiscali Notizie

È un segnale forte, di speranza e di fermezza, quello lanciato ieri da Giorgia Meloni al termine della sua visita a Caivano. «Siamo ...CAIVANO (NAPOLI). Dovevano sembrare "persone qualunque", ma erano militanti di Fratelli d'Italia. A Caivano si temevano contestazioni, i gruppi organizzati a difesa del reddito di cittadinanza avevano ...