La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2023 | Jimena sconvolge Jana con una confessione inaspettata Ecco quale

La Promessa Anticipazioni 1° settembre 2023: Camillo cerca di convincere Jimena ad allontanarsi da Manuel ComingSoon.it

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 settembre su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 ...Il bambino di Pia verrà alla luce attraversando diverse difficoltà. Il travaglio partirà circa quattro mesi prima del termine e in più Pia non si dilaterà, causando non pochi pensieri ad Abel e Jana, ...