La Procura di Ivrea sull' incidente ferroviario di Brandizzo | Gravi violazioni della sicurezza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) A poche ore dalla tragedia sul trattoMilano-Torino, nella località di, non si placano le polemiche e continuano le indagini'accaduto. Ladiha aperto un'inchiesta per stabilire le causetragedia. Si procede per disastrocolposo e omicidio colposo plurimo. "Dalle prime indagini emergonoprocedura dial momento dell'", ha spiegato latrice capo di, Gabriella Viglione. E non si esclude che si possa precedere per dolo eventuale, in relazione ai reati di omicidio e disastro. Già due le persone iscritte nel registro degli indagati: l'addetto di ...