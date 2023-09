La nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vanta una potenza complessiva di 739 Cv

(Di venerdì 1 settembre 2023) LaE-ha subito un significativo aggiornamento, emergendo come una vera supercar tra i SUV ibridi plug-in Basata sulla piattaforma 2023 della, questa versione è disponibile sia in configurazione normale che coupé, e offre la possibilità di potenziarla ulteriormente con il pacchetto GT. Un aggiornamento di sostanza: il pacchetto GTE-LaE-ha subito un significativo aggiornamento, emergendo come una vera supercar tra i SUV ibridi plug-in. Basata sulla piattaforma 2023 della, questa versione è disponibile ...

Sarà presentata il prossimo 7 settembre la Lotus Emeya sarà la concorrente diretta della Taycan e Tesla Model S, una iper - GT a zero emissioni. Nessuna foto o immagine in anteprima, il......una o una BMW; ma i veicoli elettrici stanno diventando sempre più accessibili e alcuni di essi mantengono un'accelerazione straordinaria. Un chiaro esempio è rappresentato dalla MG4

Una novità attesa quanto storica, perché la nuova Lotus Emeya sarà una berlina ad alte prestazioni. Lotus Emeya sarà una berlina sportiva ad alte prestazioni. Sarà presentata il prossimo 7 settembre ...