La morte di un mito

(Di venerdì 1 settembre 2023) A 24 ore dalla notizia della scomparsa di Bray Wyatt c’è ancora incredulità, stupore, rammarico, dolore per ladi uno dei più grandi personaggi WWE degli ultimi 10 anni. Non ho mai fatto mistero che la “Firefly fun house” e i suoi match “cinematografici” (così ignobilmente definiti dai sedicenti esperti) erano i segmenti che più mi interessavano dei programmi WWE. Wyatt era un genio, come pochi, e la sua vena creativa lo ha portato in rotta di collisione con la dirigenza, che lo ha licenziato per questo qualche anno fa (o perlomeno queste erano le voci degli “insiders”). Poi è tornato, ed anche se era partito lentamente, stava ricostruendoun personaggio nuovo, quasi più tenebroso di The Fiend, che con i suoi promo registrava i più alti ascolti dell’intera puntata. Ma quando sembrava che Bray era ormai in pianta stabile, lanciato verso la stratosfera, è ...