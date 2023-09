La moda torna sui banchi di scuola

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le collezioni autunno inverno 2023-24 riportano latra idi. Gonne a pieghe, mocassini, cardigan e una buona dose di tartan hanno conquistato le passerelle dando spazio a estetiche sempre più popolari (e social). Termini come «college», «preppy» e «academia» (nelle sue diverse accezioni: dark e light) si susseguono sulle maggiori piattaforme in un tributo a serie e pellicole dei primi anni Duemila come Gossip Girl e Clueless. L’universo, si sa, è un continuo girotondo di idee. E pochi capi d’abbigliamento hanno avuto il potere di influenzare - in positivo e in negativo - la cultura pop come l’uniforme da scolaretta. Originariamente concepita per essere indossata come forma di mantenimento dell’ordine sociale (nonché, come spesso accade, di prestigio) è ben presto diventata fonte di ispirazione ...