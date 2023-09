La Madonna di Ripalta | in un libro di Antonella Migliorati la storia | le tradizioni | la devozione e il culto dell’icona che unisce i cerignolani in Italia e all’estero

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 settembre 2023) Cerignola (FG) – Martedì 5 settembre 2023 alle ore 20,30, nella Rettoria del Carmine a Cerignola, si terrà la presentazione del“Ladi” di(Youcanprint, 2023, pp. 552). Dialogheranno con l’autrice il rettore del Carmine don Vincenzo Giurato e il rettore del Santuario don Vincenzo Alborea., laureata in Farmacia e Scienze Biologiche, specializzata in Scienze dell’Alimentazione, dottore di ricerca in Biologia e Fisiopatologia cellulare, è autrice di varie pubblicazioni tra favole, romanzi, saggi storici e scientifici. Vive e lavora a Cerignola. Il, dedicato “A tutti i devoti della...