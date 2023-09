La libertà di Belen Rodriguez scatena una pioggia di critiche | “Non sei libera ma triste”

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Bello vivere in”, scrivesu Instagram, sotto l’ultimo video,ndo unadi inaudite. La nuova svolta della showgirl argentina, “disturba” i suoi follower, che non apprezzano il fatto di aver archiviato così velocemente la sua storia con il marito Stefano De Martino. E non perdona la sua nuova felicità con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

'Bello vivere in' , scriveRodriguez su Instagram, sotto l'ultimo video, scatenando una pioggia di inaudite critiche. La nuova svolta della showgirl argentina, 'disturba' i suoi follower, che non ...Allo stesso tempo, però, Rodriguez ci tiene a difendere la suae il coraggio che ha nel ... Le mosse degli ex diLa storia d'amore traed Elio , dunque, è ufficiale: dopo un paio di ...Voci circolanti suggerivano un possibile nuovo amore per, legato a Elio Lorenzoni, mentre Stefano sembrava vivere una fase da single, passando l'estate tra amici per godersi un po' di, ...