La Juventus recupera il risultato 1-1 contro il Bologna

Juventus - Bologna (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

La Juventus tornerà in campo domenica in casa dell'Empoli. Stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport, Szczesny ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a ...Berardi è fuori dal mercato: niente Juve per lui, domani sarà in campo contro il Verona, Baroni dal canto suo non si sente il miglior allenatore del momento ...