“La figlia del cantante top è prontissima” GF Vip | grossa sorpresa a poco dal via

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Possibile super colpo in arrivo per il GF Vip di Alfonso Signorini. La nuova concorrente potrebbe essere ladi un notoitaliano, che catturerebbe davvero una grandissima attenzione mediatica. Ma non siamo solamente nel campo delle voci, qui parliamo di dichiarazioni ufficiali rilasciate da questa donna, pronta ad immergersi in questa avventura. Una candidatura spontanea, che potrebbe trovare l’assenso dei vertici del reality. Non parliamo di persona vicina al trash, anzi, siamo in presenza di una ipotetica grande protagonista dell’edizione numero 8 del GF Vip. La nuova concorrente,come detto di unche ha fatto e continua a fare la storia della musica nostrana, è determinata a rincorrere fino in fondo questo obiettivo. E alla fine potrebbe davvero farcela, anche perché sembrerebbe ...