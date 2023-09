La Ferrari arranca in F1 ma sfreccia alla Mostra Cinema Venezia. Trionfo social per la Rossa di Maranello

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lacontinua a deludere in Formula 1. Il podio è un lontano miraggio per lache vive una delle stagioni più mortificanti della sua lunga storica motoristica. Ma il brandcontinua ad esser un’icona vincente dell’italian style nel mondo intero.in pista mangiando la polvere delle auto rivali, ma sul red carpet delladeldiconquista la pole position. Il film dedicatodel regista Michael Mann ha ricevuto un’accoglienza trionfale in Laguna conquistando immediatamente il pubblico, la critica ed i. La storia di Enzoe delle sue rosse creature rombanti lascia gli spettatori con il fiato sospeso dal ...

... di certo nella gara di casa la pressione è al massimo e su una pista dove i ricordi vincenti fanno da contrasto con la realtà attuale, vedere unache, come in Olanda domenica scorsa, ...... precedendo il connazionale Carlos Sainz sual sesto posto. Prestazione opaca per Sergio ...ancora Haas con Nico Hulkenberg 15° e Kevin Magnussen 18°, così come l'Alfa Romeo con Guanyu ...Alla fine di una Q1 piena di acqua e adrenalina, miglior tempo per la sempre meno sorprendente Williams di Albon davanti a Verstappen, Piastri, Norris, Sainz 5° con la, Russell, Stroll, Gasly,...

F1: le difficoltà della Ferrari e i costi dei biglietti allontanano i tifiosi ... Automoto.it

La storia di Enzo Ferrari e delle sue rosse creature rombanti lascia gli spettatori con il fiato sospeso dal primo all’ultimo frame. La trama di Ferrari è incalzante come quella di un Gran Premio. Le ...Ha pasado casi un año desde que el Ferrari Purosangue hizo su debut internacional. En su momento causó mucho revuelo, y es que nunca, nadie se imaginó que la firma del cavallino crearía su propio ...