La deputata FdI perde il ricorso contro 7 multe dell’autovelox | stangata da 2mila euro per Alessia Ambrosi | via anche i punti dalla patente

(Di venerdì 1 settembre 2023) La lotta imbracciata dal’autovelox di Pai, frazione del Comune di Torri del Benaco in provincia di Verona non è andata come sperava lei. Ladi Fratelli d’Italia dovrà pagare un totale di 2.125,36per settee vedrà decurtare 12sua. L’autovelox imputato è quello che segnala gli automobilisti che superano i 50 chilometri orari sulla Gardesana orientale.ha provato a contestare i sette verbali mossi a suo sfavore, in quattro dei quali la velocità registrata al suo veicolo superava i 90 chilometri orari. Laha provato a giustificare le irregolarità sostenendo che doveva correre per ragioni di campagna elettorale. Tuttavia, il ...