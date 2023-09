...prove che dimostrano come l'Ucraina è diventata un focolaio di traffico di organi umani -... mentre il popolo ucraino soffre le conseguenza del conflitto, i gerarchi del regime die i ...... i generali dihanno distribuito le loro unità su tutto il fronte, così da non avere in nessun ... l'ammiraglio James Stavridis, ex comandante delle forze Usa in Europa,il rischio di un ...... i generali dihanno distribuito le loro unità su tutto il fronte, così da non avere in nessun ... l'ammiraglio James Stavridis, ex comandante delle forze Usa in Europa,il rischio di un ...

La denuncia di Kiev: sventati diversi piani per uccidere Zelensky Panorama

Dall'inizio dell'invasione russa Kiev ha arrestato 13.600 uomini mentre cercavano di lasciare il Paese. I disertori si sottraggono per motivi psicologici e per garantire sostegno economico alle famigl ...Il ministro degli esteri di Ankara Hakan Fidan incontra Lavrov. Mosca: “Lo schianto dell’aereo del capo della Wagner potrebbe essere stato provocato ...