La denuncia di De Luca | “A Caivano case popolari assegnate dalla camorra”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLadel governatore della Campania, Vincenzo De, è gravissima. C’è chi dice che non sia una novità, che così succede anche in altri posti dove regna il degrado e non solo nel Napoletano. Ma fa rumore. A decidere a chi vada assegnata una casa perchè nel bisogno, magari perchè si tratta di una giovane coppia con figli piccoli o di una vedova, non è lo Stato tramite regolari graduatorie o verifiche approfondite. “No – ha detto Dedurante la diretta Facebook di oggi – lo Stato non c’è a. E’ certo, al di là della propaganda e delle liturgie inutili. Ho segnalato – ha aggiunto, riferendosi all’incontro avuto ieri con la premier Meloni dopo la visita del governo al Parco Verde – che una buona parte degli occupanti degli alloggi disono abusivi. ...

Orlandi si era chiuso in casa da più di 50 ore in un chiaro stato confusionale minacciando le ... A suo carico c'è comunque unaper procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. È ...Ma quando aveva teso loro un agguato aspettando che scendessero dalla macchina per colpirli con calci e pugni, tramite l'avvocatoSolli, hanno fatto scattare la. Il timore che il rivale ...Deha anche assicurato che la Regione vigilerà sul mantenimento delle promesse assunte dall'esecutivo. E ha concluso: "In questi anni la Regione ha fatto una supplenza anche senza avere ...

De Luca, la denuncia sull'inferno di Caivano: «L'ho detto a Meloni ... Open

“Ora vediamo se riusciamo, stavolta, a fare passi avanti concreti al Parco Verde. È certo che ancora oggi lo Stato non c’è a Caivano”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luc ...StampaAndremo fino in fondo per eliminare il numero chiuso di Medicina in Campania: siamo a livello di camorra, in relazione alle vicende connesse con il numero chiuso”. Lo ha denunciato, nel corso de ...