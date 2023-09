La dedica di Francesco Totti a Noemi Bocchi per il suo compleanno

... realizzata in collaborazione con l'artistaSchiavo, in arte "Fraschi", assiduo frequentatore di Ravenna e della riviera romagnola. Scultore e pittore autodidatta, sicon passione ...... sul gatto ispirato alla popolare fiaba del Cinquecento di GiovanniStraparola . Film ... L'autore cileno che ormaiogni film a un personaggio storico (Neruda, Jackie Kennedy, Lady D&...... e ancora un omaggio al Sud America e alle sue calde sonorità, ma anche unaalla penisola ... diretta daMeli, il più grande tenore in carriera in Europa, e Serena Gamberoni, ...

Noemi Bocchi compie 35 anni, la romantica dedica social di Francesco Totti Vanity Fair Italia

Papa Francesco giunge in Mongolia nel suo 43° Viaggio Apostolico, la prima volta per un Papa in questa terra ...Francesco Totti è stato recentemente intervistato ai microfoni di Radio Tv Serie A dove, dopo aver parlato della Juventus, del figlio Cristian e della Nazionale di Spalletti, ha anche ringraziato ...