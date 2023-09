(Di venerdì 1 settembre 2023) Laeuropea deiumani di Strasburgo ha stabilito che l’Italia non può negare il riconoscimento di

tutti sono felici, i colori mettono allegria. Il più felice dei felici è però l'imperatore ... Mesagne (BR) RENZO RUBINO E LAIl famoso cantautore italiano con la banda di paese composta ...tutti sono felici, i colori mettono allegria. Il più felice dei felici è però l'imperatore ... Mesagne (BR) RENZO RUBINO E LAIl famoso cantautore italiano con la banda di paese composta ...Si celebrerà il prossimo 6 settembre ind'Assise il processo ad Alassio Alamìa, il ragazzo ... Secondo un esperto indipendente " ossia non delle […] Cronaca Finale Ligure Autoe ...

La Corte Ue sbanda: giusto difendere i diritti di un bambino, ma non l’utero in affitto Il Foglio

Strasgurgo conanna l'Italia perché non riconosce i figli nati con gestazione per altri. Sostenere i diritti di un bambino è sacrosanto, ma dire che la maternità surrogata sia un diritto umano è tutt’a ...Tragedia oggi pomeriggio intorno alle ore 14 sulla via del Brennero all'altezza di San Pietro a Vico. Secondo una prima sommaria ricostruzione di alcuni testimoni, Gabriele Nassi, di 75 anni, alla gui ...