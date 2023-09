La controffensiva ucraina è a un punto di svolta | ma la guerra proseguirà a lungo e l’Occidente lo sa

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Russia sta inviando nuove truppe nell’area di Zaporizhzhia, nel sud dell’. È un tentativo disperato di impedire una vittorianetta e decisiva in una zona cruciale del conflitto: è la prova che il Cremlino sta iniziando seriamente a preoccuparsi per il nuovo slancio della. Solo nelle ultime due settimane, infatti, l’esercito e le forze aeree di Kyjiv hanno liberato Robotyne, e circa cento chilometri più a est il corpo dei marine ucraino ha cacciato le truppe russe da Urozhaine. «Lasi sta spostando sempre più verso il territorio della Russia, e non può essere fermata», ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Laè iniziata nei primi giorni di giugno e dopo circa due mesi e mezzo ...

Diversi 'volontari' americani fanno parte della 59esima brigatae si danno un gran da fare per portare avanti la. Su Twitter è stato diffuso un video che mostra i volontari in una serie di azioni volte a sfondare la linea difensiva dei russi.Il lento inizio delladell'ha alimentato cupe previsioni secondo cui la lotta per la libertà di Kyiv si impantanerà in una guerra di logoramento senza fine. Tuttavia, chi ha avuto modo di trascorrere ...I critici delladovrebbero "stare zitti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a margine della riunione ministeriale dell'Unione europea tenutasi a Toledo, in Spagna.

