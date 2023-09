La confessione choc sul principe Harry | cosa rivelano i nastri di Lady Diana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Voleva una femmina, non. Re Carlo rimase deluso quando, il 15 settembre 1984, diede alla luce il secondo figlio maschio. La rivelazione arriva dairegistrati daD negli Anni Novanta durante le conversazioni con il biografo Andrew Morton. “Registrazioni inedite che saranno trasmesse in un prossimo documentario che andrà in onda all'inizio del 2024 negli Stati Uniti”, scrive il quotidiano britannico Daily Mail., negli audio, sostiene che Carlo disse alla matrigna Raine Spencer al battesimo del: "Siamo così delusi, volevamo una femmina". La contessa Spencer poi gli "staccò la testa" e gli disse che avrebbe dovuto "rendersi conto che sei fortunato ad avere un figlio", aggiunse. Con il biografo che ...

Di Bello,nel tunnel: ora è tutto chiaroMa per anni non mi sono fatta avvicinare dagli uomini, ero traumatizzata ' - la. Il pubblico di Palmi ha accolto alla grande il coraggio e la forza di Loredana che ha salutato tutti ...Unashock quella di Loredana Bertè al termine del suo ultimo concerto a Palmi, in Calabria. La cantante, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale. 'Io stessa sono ...

Nina Moric, confessione choc: «Vivo nella paura, presto dovrò uscire dalla mia comfort zone» leggo.it

Nina Moric ha trascorso un periodo molto difficile a causa di un lungo ricovero in ospedale, dove i dottori l'hanno salvata per poco, come ha raccontato lei in alcune storie su Instagram.Adesso basta, qualcosa deve cambiare. «Sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***o a Torino», a fare una denuncia pubblica è Loredana ...