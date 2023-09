(Di venerdì 1 settembre 2023) L’idea che le aree rurali siano più adatte a sopportare gli impatti delle inondazioni risale agli anni ’50 del secolo scorso, quando la maggior parte delle zone di alluvione in, ovvero le zone deliberate per assorbire l’acqua in eccesso, furono pensate. Tuttavia, queste aree non sono più scarsamente popolate come un tempo. I governi locali hanno permesso allein quelle zone designate di espandersi, nonostante le normative che intendevano limitare il numero di residenti. C’è stato un processo di clientelismo e corruzione che ha permesso lo sviluppo, anche nell’ottica dell’aumento della prosperità in cambio della consolidazione delle leadership locali. Eppure quando il tifone Doksuri ha colpito il nord dellaad agosto, scaricando la pioggia più intensa su Pechino dal 1883, il governo ha lo stesso preferito usare le casse ...

La Cina preferisce allagare le campagne e salvare le città Formiche.net

Gli allagamenti deviati sulle aree rurali dell'Hebei per proteggere Pechino e Xiongan dal tifone Hebei, raccontano di come Xi Jinping intenda proteggere la sua narrazione anche a discapito dei cinesi ...