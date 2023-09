La Carbon Capture and Storage leva strategica per la decarbonizzazione

E' quanto emerge dallo Studio Strategico "and Storage: una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitivita' industriale", realizzato da The European House - Ambrosetti in ...È quanto emerge dallo Studio Strategico "and Storage: una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività industriale ", realizzato da The European House - Ambrosetti in ...È quanto emerge dallo Studio Strategico "and Storage: una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività industriale", realizzato da The European House - Ambrosetti in ...

Carbon Capture Storage leva per la decarbonizzazione: verso creazione hub a Ravenna Teleborsa

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – L’applicazione del principio di neutralità tecnologica al processo di decarbonizzazione intrapreso ...L’applicazione del principio di neutralità tecnologica al processo di decarbonizzazione intrapreso dall’Unione Europea e dall’Italia è una ...