La capretta uccisa ad Anagni? Studio choc | cosa rischia chi è violento con gli animali

(Di venerdì 1 settembre 2023) «Una delle cose più pericolose che possono accadere ad un giovane è uccidere o torturare un animale e farla franca» (Margaret Mead, antropologa). Anche dall'altra parte del mondo, dove mi trovo in questo momento, arriva con forza la notizia della festa conclusasi con l'uccisione di unadi pochi mesi nell'agriturismo Sant'Isidoro, alla periferia di: si festeggiavano i 18 anni della figlia di un esponente delle forze dell'ordine. Presenti molti ragazzi della Fiuggi bene. Il crimine è stato commesso e postato online da un gruppetto già conosciuto in paese e fondatore del canale social chiamato “Non ci sono problemi”, dove gli stessi giovani del video si dedicavano ad inutili attività pseudo goliardiche, nella speranza di ottenere visualizzazioni e like. Che dire: “I problemi ci sono e sono anche evidenti”. La ricerca costante di ...

