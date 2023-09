Klaassen-Inter | ufficialità in arrivo La scelta sul primo allenamento

(Di venerdì 1 settembre 2023)è un nuovo giocatore dell’, il colpo a sorpresa per l’ultimo giorno di calciomercato. Il centrocampista preso dall’Ajax ha firmato nel pomeriggio e a breve è atteso il. VOLTO NUOVO – Il mercato dell’si chiude con Davy. Un acquisto a sorpresa, che fino a ventiquattro ore fa non si pensava potesse esserci. Atterrato a Milano stamattina, ha svolto le visite mediche e nelpomeriggio firmato il contratto. Si attende solo l’del trasferimento, che arriverà a momenti. Perperò ilsarà solo domani, come riporta Sky Sport, perché quello di oggi si è svolto mentre lui stava svolgendo le visite ...

ECCO, IL TALENTO INESPLOSO DELL'AJAX: DAL FLOP ALL'EVERTON AL RITORNO IN EREDIVISIE LA FIRMA -ha firmato e lasciato la sede dell', ora si attende solo l'ufficialità. ...... preso Rafa Mir dal Siviglia 12:42 Manchester United, arrivata l'offerta per Amrabat 11:06 Lazio, sondaggio per Greenwood 09:19 Sfuma Taremi, Milan su Willian José 09:18, fatta perLazio interessata a Greenwood, l'ultimo colpo dell'è il centrocampista. Lozano atterrato a Eindhoven La Spezia 22/05/2022 - campionato di calcio serie A / Spezia - Napoli / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Diego Demme L'ultima ...

Inter, preso Klaassen: oggi le visite, poi la firma. I dettagli dell'accordo La Gazzetta dello Sport

Gravenberch approda al Liverpool per 45 milioni. In queste settimane era stato proposto anche all'Inter. Seguente affare fuori portata però ...Affare nell'ultimo giorno di mercato per l'Inter: Il club nerazzurro ha infatti trovato l'accordo con l'Ajax per il centrocampista Davy Klaassen, che è a Milano per le visite mediche e la firma del ...