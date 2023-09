Klaassen colpo a sorpresa | poliedrico | ma ultimamente incursore

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’Inter aha completato il suo centrocampo con un nuovo innesto,. L’olandese è un, capace però di adattarsi a diversi ruoli in mezzo al campo. NUOVO INNESTO – Davyè un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri con lui puntellano ulteriormente il centrocampo. Aggiungendo un giocatore di talento, ma anche esperienza soprattutto internazionale. Un profilo che può fare da chioccia ai meno esperti come Frattesi e Asllani. Ma che giocatore è l’olandese? PROFILO DAnegli anni è diventato un centrocampista completo, capace di fare un po’ tutto in mezzo al campo. Persino regista. Questo perché, come punto di partenza, ha grande capacità di lettura tattica che gli permettono di adattarsi a moduli, compagni e ...

Eccolo, illast minute dell' Inter : è Davy, dall' Ajax . Mister Simone Inzaghi aveva chiesto un regista per completare il centrocampo e avere un cambio d'esperienza per Calhanoglu e Ausilio e ...Commenta per primo L' Inter chiude l'ultimo, portando a Milano l'ultimo giorno di mercato Davy. Unnato nelle ultime ore e subito andato in porto con il giocatore che va a rinforzare il reparto di centrocampo di Simone Inzaghi. Si tratta di un profilo di esperienza e qualità , ...Marotta lo ha detto e lo ha fatto. L'Inter mette a segno un nuovodi mercato acquistando il centrocampista olandese Davy. Secondo Sky Sport, il giocatore è già a Milano da questa mattina per sostenere le visite mediche con il nuovo club e poi firme un ...

L'Inter si regala l'ultimo colpo a centrocampo: fatta per Klaassen Goal.com

Klaassen fantacalcio - Colpo last minute in casa Inter e fumata bianca sull'affare Klaassen. L'ex Ajax è già arrivato a ...L’ultimo colpo di mercato che Beppe Marotta e Piero Ausilio regalano a Simone Inzaghi si chiama Davy Klaassen, 30enne centrocampista proveniente dall’ Ajax. L’olandese era in scadenza di contrato nel ...